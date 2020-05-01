 وطنا نيوز -السلطات السعودية: صلاة العيد في الحرمين بدون مصلين
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السلطات السعودية: صلاة العيد في الحرمين بدون مصلين
التاريخ : 23-05-2020 08:53:56 المشاهدات: 724

وطنا اليوم - قررت السلطات السعودية إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين دون حضور المصلين، والسماح بتكبيرات صلاة العيد في باقي المساجد والجوامع دون إقامة صلاة العيد، وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس، السبت، عن صدور موافقة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على "إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين مع إيقاف حضور المصلين".


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