شركة هيرتز لتأجير السيارات تعلن إفلاسها في الولايات المتحدة وكندا

وطنا اليوم - أعلنت مجموعة تأجير السيارات الأمريكية “هيرتز” التي تأسست قبل أكثر من مئة عام والمعروفة في جميع أنحاء العالم، في بيان الجمعة أنها وضعت نفسها تحت نظام الإفلاس الأمريكي نتيجة انتشار وباء كوفيد-19.

وأوضحت المجموعة أن هذا القرار لا يشمل حاليا سوى عملياتها في الولايات المتحدة وكندا، لذلك ستواصل العمل في مناطق نشاطها الرئيسية أوروبا واستراليا ونيوزيلندا.