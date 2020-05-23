نقابة الصيادلة تسحب إعلانها وتنشر اعلان جديد والسبب؟

وطنا اليوم - بعد نشر نقابة الصيادلة اعلانا على صفحتها على الفيسبوك في وقت متأخر من مساء الجمعة حول دوام الصيدليات ليومي السبت والاحد، قامت بسحبه.

وتاليا نشرت النقابة فجر السبت اعلانا اخر وصل وطنا اليوم نسخة منه قالت فيه :

لاحقاً للاعلان الذي نشر على صفحة النقابة بشان دوام الصيدليات في فترة الحظر يومي السبت والاحد ٢٣-٢٤ ايار فيرجى اعلامكم بان الاعلان ملغي ونحن في انتظار القرار الرسمي من خلية ادارة ازمة كورونا في المركز الوطني للامن وادارة الازمات".

ويبدو ان التعليقات الساخطة من قبل الصيادلة على "اعلان" النقابة، هو السبب وراء سحبه ونشر بيان آخر.

ولامت التعليقات النقابة على نشرها السماح بالدوام في وقت متأخر من الليل، دون تحضيرات مسبقة.

حتى ان بعض التعليقات ذهبت باتجاه وصف ما حدث بالتخبط الذي أربك الصيادلة.

وقالت النقابة في البوست المحذوف:

أنه و بناء على قرار الدفاع فان دوام صيدليات المجتمع ليومي السبت والاحد ٢٣ و٢٤ ايار سيكون من الساعة العاشرة صباحاً لغاية الساعة السادسة مساء لتوصيل الدواء في فترة الحظر ضمن الشروط التالية:

١.يقوم الصيدلي فقط بتوصيل الدواء للمرضى في حالة الطوارئ على ان يتاكد الصيدلي من ان تصريح التنقل فعال (بارسال الرقم الوطني في رسالة على رقم ٩٤٤٤) بالاضافة الى هوية النقابة ( تصريح ساري المفعول و هوية النقابة معاً)

٢.تنقل الصيدلي فقط لغايات توصيل الدواء اثناء فترة الحظر

٣.ان تبقى ابواب الصيدلية مغلقة اغلاق تام و عدم فتح ابواب الصيدلية وعدم استقبال اي مواطن تحت اي ظرف و تحت طائلة المسؤولية

٤.على الصيدلي مراعاة اجراءات السلامة