الزراعة تنفي وفاة طفل في اربد بسبب تناوله البطيخ والمياس يؤكد سبب الوفاة

وطنا اليوم - نفت وزارة الزراعة ما تم تداوله عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي عن وفاة طفل بعد تناوله البطيخ.

وأكد الناطق الاعلامي في الوزارة لورانس المجالي ان الوزارة تقوم مع مؤسسة الغذاء والدواء وكافة الجهات المختصة بمراقبة ومتابعة كافة المحاصيل.

وشدد المجالي على عدم وجود أي خلل في مادة البطيخ مشيرا إلى الجودة العالية للمنتج المحلي وان كل ما يتم تداوله عار عن الصحة وغير صحيح، مستغربا من هكذا معلومات هدفها الأضرار بالمزارع ومنتجه المحلي.

كما وأهاب المجالي بالمواطنين ضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسميه وعدم الالتفات إلى الاشاعات والاخبار المضللة.

من جانبه مدير صحة اربد د.قاسم مياس اكد إن تقرير الطب الشرعي أظهر أن سبب وفاة طفل يبلغ من العمر عاما وشهرين كان تسمما غذائيا اثر تناوله وشقيقه الذي يبلغ نحو عامين وعدة اشهر، وجبة منسف كانت معدة قبل يوم سابق حيث أحضرا للمستشفى وتم اسعافهما الا ان حالة الطفل الصغير سائت وتوفاه الله.

ونفى مياس ما يتم تداوله حول أن سبب الوفاة تناول فاكهة البطيخ ، مؤكدا أن لا علاقة لهذا بسبب الوفاة.