اذاعة حياة اف ام نموذج أردني للصوت الحر في زمن الازمات

وطنا اليوم - قدمت اذاعة حياة اف ام خلال ازمة كورونا نموذج يحتذى به من خلال مواكبة تطورات ازمة كورونا ومتابعة الشأن المحلي والاقليمي.

ابدعت أصوات حياة اف ام في تناول موضوعاتها وصياغت أخبارها بشكل يوحي للمتتبع بمهنية عالية اظهرها الطاقم الاداري والإعلامي والفني وبتوجيه من موسسها المهندس موسى الساكت، استضافة الإذاعة في عمر الازمة أدوات ازمة كورونا وجعلت المستمع بصورة التطورات المتتالية فكانت نموذج للأثير الأردني الصادق.

وقفت الإذاعة الغراء إلى جانب الوطن في ازمة كورونا وانحازت لصوت الحق وكانت إلى جانب الجيش الأبيض والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في يومها المفتوح.

قدمت خلال الازمة حملة نشامى الخير الذي بلغت حصيلة التبرعات في نهاية الحملة 200 الف دينار دعمت اصحاب المهن الحرة وعمال المياومة والفئات الأكثر تضرراً والذين يعتمد قوت يومهم على دخلهم اليومي.

اذاعة وطنية بامتياز قدم طاقمها جهدا مميز ترفع له القبعة رسموا واقعا اردنيا اجمع الشارع بتميز آدائها ومهنية تعاطيها مع الحدث فكانت كالبنيان المرصوص في زمن كان المستمع الأردني أحوج مايكون لأثير يعبر عن وجدانه وكان الوطن أحوج مايكون لاثير يرسم همومه ويقف في صفه باصوات إعلاميين حياة اف ام الوطني، تصدح عبارات الحق والمهنية في زمن بات فيه القابض على مهنيته الإعلامية كالقابض على جمرة.