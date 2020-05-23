بتوجيهات ملكية العيساوي يتواصل مع الوكيل المتقاعد المقابلة ووالد الشهيد العودات

وطنا اليوم - بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، تواصل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي مع الوكيل المتقاعد محمود مقابلة، ووالد الشهيد قيس العودات، لمتابعة أحوالهما الصحية والمعيشية.

وكان جلالة الملك اطمأن عبر اتصالين هاتفيين، اليوم الجمعة، على صحة الوكيل المتقاعد مقابلة، أحد مدربيه السابقين في القوات الخاصة، والذي يعاني من مرض السرطان، مثلما قدم العزاء بالشهيد قيس العودات، من مرتبات الدفاع المدني، والذي قضى أثناء أداء الواجب.

وأبلغ العيسوي خلال تواصله مع الوكيل المتقاعد مقابلة أنه تم ارسال التقارير الطبية المتعلقة بالحالة المرضية لعدد من المستشفيات في الخارج لبيان الرأي الطبي.

كما أكد العيسوي خلال تواصله مع والد الشهيد العودات، بأن الديوان الملكي الهاشمي سيتابع أحوال أسرة الشهيد