 وطنا نيوز -السماح لمركبات بيع الغاز المنزلي بالعمل «السبت والاحد»
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
السماح لمركبات بيع الغاز المنزلي بالعمل «السبت والاحد»
التاريخ : 22-05-2020 11:39:49 المشاهدات: 406

وطنا اليوم - أعلنت خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن السماح لمركبات بيع الغاز المنزلي بالعمل خلال اليومين المقبلين (السبت والأحد) لتأمين حاجات المواطنين من الغاز المنزلي، ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءواكدت خلية الازمة ضرورة الالتزام بالضوابط الصحيّة وإجراءات الوقاية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للملاحظات الواردة من المواطنين، ولتأمين حاجاتهم من الغاز المنزلي


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق