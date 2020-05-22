السماح لمركبات بيع الغاز المنزلي بالعمل «السبت والاحد»

وطنا اليوم - أعلنت خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن السماح لمركبات بيع الغاز المنزلي بالعمل خلال اليومين المقبلين (السبت والأحد) لتأمين حاجات المواطنين من الغاز المنزلي، ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءواكدت خلية الازمة ضرورة الالتزام بالضوابط الصحيّة وإجراءات الوقاية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للملاحظات الواردة من المواطنين، ولتأمين حاجاتهم من الغاز المنزلي