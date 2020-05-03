الرئيسية | محليات الفلم الوثائقي الراية المجد والتاريخ اعداد د. بكر خازر المجالي

وطنا اليوم - الفلم الوثائقي الراية المجد والتاريخ بحث واعداد واشراف د بكر خازر المجالي ، حيث يروي الفلم قصة الراية العربية منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مرورا بعصور الخلافة الراشدة وامية والعباس ، ثم الحركات الوطنية الاستقلالية ومن قبل عهد الشريف ابو نمي خادم مكة المكرمة في القرن السادس عشر ، ومن بعد الى راية الدولة العربية في سوريا عام 1920 ثم في العراق 1921 والاردن عام 1921 والتعديل على الراية عام 1922 بوضع اللون ليتوسط اللونين الاسود من الاعلى والاخضر من الاسفل وقصة النجمة السباعية . تم انتاج الفلم بتصوير ميداني ومشاهد تمثيلية ومن اخراج الاخ زياد خير وبمناسبة عيد استقلال المملكة الاردنية الهاشمية نقدم هذا الفلم الوثائقي التاريخي والتعريفي . برنامج وثائقي على شاشة التلفزيون الأردني من رؤية المخرج زياد خير الأربعاء : 10-06-2015

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