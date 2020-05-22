الرئيسية | محليات السماح للصهاريج والآبار الخاصة بالعمل أيام الحظر الشامل

وطنا اليوم - قررت إدارة خلية أزمة كورونا بالسماح لأصحاب الآبار الخاصة وأصحاب الصهاريج الخاصة بالعمل طوال فترة الحظر الشامل من الجمعة وحتى الأحد ويسمح بالعمل خلال الفترة ما بين الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة الثامنة مساءً ويأتي ذلك بعد توصية من وزارة المياه والري، تلبيةً للاحتياجات الاضافية للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر السعيد وللاستخدامات المختلفة

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