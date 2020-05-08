انقلاب على حالة الطقس وامطار مصحوبة بالبرق والرعد

وطنا اليوم - تنحسر الكتلة الهوائية الحارة والجافة التي أثرت على المملكة، يوم السبت حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها الاعتياديةالأجواء ربيعية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وخلال ساعات الليل تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، حيث تتكاثر كميات الغيوم

وتتهيأ الفرصة مع ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.