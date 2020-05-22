الرئيسية | محليات رفع العزل عن بنايات ومنازل في إربد

وطنا اليوم-عمان:قررت اللجنة التنفيذية لادارة خلية ازمة كورونا في اربد التي يرأسها محافظ اربد رضوان العتوم اليوم الجمعة، رفع العزل عن ثلاث بنايات في اربد عطفا على توصية لجنة الاوبئة.

وقال العتوم في تصريحات صحفية اليوم، ان رفع العزل عن البنايات الثلاث التي تقع اثنتان منها في الحي الجنوبي من مدينة اربد والثالثة في الحي الشرقي التي كان تقرر عزلها الاسبوع الماضي وتعود لطبيب اعلنت اصابته بفيروس كورونا بوقت سابق ولذويه.

واوضح العتوم ان لجنة الاوبئة رفعت التوصية بعدما جاءت نتيجة عينة الطبيب الثانية سلبية اضافة الى ظهور جميع نتائج المخالطين للطبيب من الملاصقين والمقربين والمجاورين بانها سلبية.

واكد المحافظ العتوم ان اربد لم تعد من بؤر انتشار الفيروس وان الاصابات التي ظهرت فيها مؤخرا بين فترة واخرى جاءت لمخالطة مصابين او مخالطيهم من خارج المحافظة.

وفي سياق متصل اكد مدير الشؤون الصحية لمحافظة اربد الدكتور قاسم المياس لوكالة الانباء الاردنية (بترا) مساء اليوم ان لجنة الاوبئة اوصت للجنة التنفيذية برفع العزل ايضا عن خمسة بنايات في حوارة وثلاث بنايات بالقرب من مسجد عليا التل جنوب مدينة اربد كان تم عزلها قبل اكثر من اسبوعين كاجراء احترازي في حينه نتيجة مخالطتهم المباشرة لسائق الخناصري مرجحا ان يتم تنفيذ عملية العزل صباح غد السبت.

وبين المياس ان البنايات والمنازل التي ما زالت تخضع للعزل هي بنايتين في اربد احداها بالقرب من اشارة الدراوشة (شارع بغداد) والاخرى في شارع القدس في الحي الشمالي من المدينة اضافة الى ثلاثة منازل في الصريح ومنزل في صمد وعدة منازل متلاصقة في منطقة الكريمة.

وكشف المياس انه ظهرت اليوم نتائج 130 عينة من مخالطين لمصابين ومخالطيهم جاءت جميعها سلبية منها عدد كبير من الكوادر الطبية والتمريضية المخالطة لطبيب مستشفى الاميرة بسمة الذي اعلنت سلبية نتيجته الاحد الماضي، لافتا الى انه لم يتبق من نتائج عينات الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والادارية المخالطة للطبيب سوى 13 عينة من المرجح ظهور نتائجها في غضون الساعات الاربع والعشرين المقبلة.

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