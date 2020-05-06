 وطنا نيوز -الفئات المستثناه من الحظر الشامل
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الفئات المستثناه من الحظر الشامل
التاريخ : 22-05-2020 02:32:18 المشاهدات: 2862

وطنا اليوم - قررت ادارة خلية الأزمة في المركز الوطني للامن وادارة الأزمات استثناء فئات من المزارعين من قرار الحظر الشامل الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى منتصف ليلة الاثنين المقبل

ووفق القرار الذي جاء بتنسيب من وزارة الزراعة ، فانه يسمح للمزارعين الذين يحملون تصاريح ثروة نباتية ( الزراعة المروية ) بالعمل يوم غد السبت الموافق 23 أيار لجمع المحاصيل الزراعية.

 

وسمح القرار لسائقي البكبات بنقل المحاصيل من المزارع الى مراكز التدريج والتعبئة اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم غد السبت ولغاية الساعة السادسة من صباح يوم الاحد .

كما سمح لمراكز التدريج والتعبئة والبرادات المخصصة لتصدير المنتجات الزراعية الى دول الخليج بالعمل يوم بعد غد الاحد الموافق 24 أيار 

 


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق