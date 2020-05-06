قطاع المطاعم السياحية يناشدون الرزاز لانقاذه

وطنا اليوم- وجه اضاء الهيئة الادارية غير المستقيلين نداء استغاثة الى دولة الرئيس الدكتور عمر الرزاز لانقاذ القطاع الذي يتعرض لمخاطر حقيقية بسبب جائحة كورونا وفيما يلي الرسالة التي وجهها حسن ابو شقرا وزهير النجار:

بعد قرار رئيس جمعية المطاعم السياحية تقديم استقالته هو وستة من اعضاء المجلس ، وتخليهم عن مسؤليتهم تجاه الوطن والقطاع السياحي ، نحن اعضاء مجلس ادارة جمعية المطاعم السياحية غير المستقيلين حسن ابو شقرا و زهير النجار ، وعدد كبير من اعضاء الهيئة العامة نناشد دولتكم التكرم بانقاذ قطاع المطاعم السياحية من الانهيار الذي اصابه ، وعدم وجود من يدير شؤونه بهذه المرحلة الصعبة او انصافه لعدم قيام وزارة السياحة بتحريك اي ساكن او بتعيين لجنة لادارة شؤون الجمعية بالرغم من مرور اكثر من اسبوعين على استقالة الرئيس وعدد من الأعضاء .

واننا نتوجه لدولتكم التوجيه بالاستعانة بأحدى الجمعيات السياحية التي أثبتت وطنيتها بهذا الظرف الصعب من خلال إدارة ملف الازمة لقطاعها بنجاح وإمتياز وأثبتت أنها تمتلك الارادة والخبرة الكافية لإدارة قطاعها ووحدت أغلبية جهود منتسبيها .

ودمتم سندا وعونا للقطاع السياحي في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ..