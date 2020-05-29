عزل بناية في حي الهاشمي بالمفرق

وطنا اليوم - اعلن محافظ المفرق، ياسر العدوان، الاثنين، عزل عمارة في منطقة الحي الهاشمي التابعة لقصبة المفرق، بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد، أعلن عنها اليوم وزير الصحة الدكتور سعد جابروقال العدوان بانه تم تسجيل إصابة في منطقة حي الهاشمي التابع لقصبة المفرق، وتأتي هذه الإصابة من ضمن الإصابات الـ 7 التي سجلت اليوم في المحافظة، وأعلن عنها وزير الصحة خلال الإيجاز الصحفي".سيتم خلال الساعة القادمة عزل العمارة التي سجلت فيها الإصابة وأخذ عينات لسكانها"، وفق العدوان.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في محافظة المفرق إلى 63 إصابة، وذلك منذ تسجيل أول إصابة في 6 أيار

توزعت الإصابات وفق العدوان، كالتالي "57 إصابة في بلدية الباسلية التابعة للواء البادية الشمالية الغربية و4 إصابات في قرية دير ورق التابعة لقضاء منشية بني حسن، وإصابة واحدة في قرية عين بني حسن التابعة لقضاء رحاب وإصابة في حي الهاشمي التابع للواء قصبة المفرق