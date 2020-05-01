أبرز نقاشات اجتماع مجلس السياسات اليوم: دراسة خيار فتح المحافظات التي لم تشهد إصابات

وطنا اليوم - مع تواضع عدد الإصابات بفيروس كورونا، بأت الحكومة الأردنية تدرس فتح المحافظات القريبة من بعض، خاصةً الجنوبية التي لم تسجل فيها إصابات طوال الأزمة، وذلك بالتزامن مع عودة موظفي القطاع العام إلى العمل بعد عطلة العيد مباشرة.

وتوقع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز خلال مشاركته في اجتماع مجلس السياسات في عمان مساء اليوم الإثنين، فتح محافظات الجنوب قبل المحافظات الأخرى، وفق مستجدات الوضع الوبائي، مع مراعاة الالتزام بضوابط ومعايير السلامة العامة.

وبين أن هناك توجهاً لدى الحكومة وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، لفتح المحافظات القريبة من بعضها، والتي لم تسجل أي إصابات على مدار أسبوعين بعد عطلة عيد الفطر السعيد.

ولم تشهد محافظات الكرك، والطفيلة، ومعان، ومادبا في جنوب المملكة أي إصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره قبل حوالي ثلاثة أشهر في المملكة.

وحتى مساء اليوم سجل الأردن 629 إصابة و9 وفيات بالفيروس، ما جعل السلطات الصحية تقول إن الوضع الوبائي تحت السيطرة، وتوصي بإعادة الحياة إلى طبيعتها في المملكة تدريجياً.

وبين رئيس الوزراء أن الأجهزة الحكومية بدأت في تهيئة بعض المناطق في جنوب المملكة، لتكون مناطق للحجر الصحي للمواطنين القادمين عبر الحدود الجنوبية، بسعة لا تقل عن 8 آلاف شخص