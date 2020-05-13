تداعيات خصم علاوة الكادر الطبي وظهور تململ داخل المعلمين

وطنا اليوم - بدات تداعيات قرارات الحكومة بخصم جميع العلاوات تظهر على أكثر من جبهة.

بعد اعتراض نقابة المعلمين وتلويحها بالتصعيد منذ اكثر من اسبوع قدم مجلس نقابة الاطباء في الاردن إستقالة جماعية بعد ظهر الاثنين تضامنا مع الاطباء في القطاع العام الذين خضعوا مثل غيرهم لخصم العلاوات.

وخصمت العلاوات ايضا عن العاملين في القطاع الصحي الطبي رغم مطالب شعبية بان لا يشمل الخصم الجيش الابيض كما وصفه مدير مستشفى الأمير حمزة أكبر مشفى يتعامل مع اصابات فيروس كورونا.

وعلن مجلس نقابة الاطباء وضع استقالة اعضائه امام نقيب الاطباء احتجاجا وتضامناً مع أطباء وزارة الصحة، بعد ان خصمت الحكومة علاواتهم السنوية من الرواتب.

وقال اعضاء المجلس الـ 11 في بيان صادر عنهم إن قرار الحكومة تسبب بأذىً معنويّ كبير لجنود يقاتلون ببسالة على خط المواجهة في وجه جائحة كورونا، واصفين ذلك بـ “طعنة في الظهر لهم وهم مرابطون في ميادينهم”.

واشار البيان الى تناقض صارخ للتصريحات التي أطلقها وزير الصحة مراراً عن عظمة الدور الحساس الذي يلعبه الجيش الأبيض في هذه المعركة.

ودعا المجلس المستقيل الجميع الى تحمل مسؤولياته في هذه الأزمة التي تمر بالوطن.

وكانت الحكومة قد اعلنت صرف مكافآت للقطاع الطبي بدلا من العلاوات المحجوبة في محاولة لتفادي حالة الاحتقان وسط قطاع الطب العام.

وأكّد وزير الصحّة الدكتور سعد جابر أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً قبل أسابيع بصرف مكافآت شهرية للكوادر الصحية لقاء عملهم الدؤوب وجهودهم الجبارة التي هي محط فخر واعتزاز كل أردني، خلال هذه الفترة الدقيقة التي يمرّ بها الوطن، شأنه شأن جميع دول العالم.

وشدّد جابر في تصريحات إذاعية على أنّ الحكومة تعطي الملف الصحي الأولوية القصوى وتدعم الجهود الاستثنائيّة التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضيّة، وهي بمثابة خط الدفاع الأول في المعركة التي نخوضها ضدّ وباء كورونا، والأساس في حماية صحّة أبناء الوطن والحفاظ على سلامتهم كأولى الأولويات التي يوجّهنا إليها جلالة الملك عبدالله الثاني دائما.

وحسب الوزير جابر فإن مكافآت الكوادر الطبية والتمريضية وطواقم وزارة الصحة، تعويضاً لهم عن حسم العلاوة السنوية، مؤكداً انه لن ينقص اطباء وزارة الصحة وموظفيها أي شيء.

وكان أمر دفاع قد صدر عن رئيس الوزراء عمرالرزاز في وقت سابق قد تضمن وقف جميع العلاوات السنوية وتلك التي تقررت في وقت سابق لتوفير بعض النفقات على الخزينة.