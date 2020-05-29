 وطنا نيوز -فيديو / اعتداء على طبيب داخل عيادته في عمان
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فيديو / اعتداء على طبيب داخل عيادته في عمان
التاريخ : 18-05-2020 10:33:21 المشاهدات: 2098

 وطنا اليوم - الاعتداء على طبيب اسنان الدكتور رمزي المصري في حي نزال مما أدى لدخوله 

العناية المركزه على أثر جرح قطعي في الرأس وأيضاً التعدي بضرب على ممرضتين واصابتهم بكدمات بسيطه اعتدى مجهولون، الإثنين، على طبيب أسنان، داخل عيداته في العاصمة عمّان.

وجرى الاعتداء على الطبيب، داخل عيادته الخاصة، لأسباب مالية، وفق ما روى شهود عيان

فيما ورد أنباء قبل قليل تفيد بالقبض على المعتدين على الطبيب. 


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