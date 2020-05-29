الخطيب يوضح حول نتيجة عينة طبيب اربد السلبية والايجابية

وطنا اليوم - قال رئيس قسم المختبرات في مستشفى الملك المؤسس الدكتور صهيب الخطيب إنه تم التأكد من اصابة الطبيب المصاب بفيروس كورونا العامل في مستشفى الأميرة بسمة من العينة الثانية التي تم سحبها منه بتاريخ 15 آيار، وكانت العينة الأولى له سحبت بتاريخ 10 آيار، واستغرقت نتائجها 4 أيام.

وأضاف في تصريحات اذاعية الإثنين، أنه تم سحب عينة منه بتاريخ 17 آيار وظهرت نتائجها سلبية، وهو أمر طبيعي لاعادة فحص عينة من المريض للتأكد.

وبين أن هناك أمر يدعى النتيجة السلبية الخادعة والتي تعني أن تركيز الفيروس في جسم المريض لا يكون كافياً ليتم رصدها في الفحص، وقد يكون المرض في بدايته فقط.

ولفت إلى أن تأخر بعض الفحوصات يأتي لحاجة كل شريحة للفحص لعدد من الساعات وهناك تفاوت بين مدة الفحوصات التي يتم أتمتتها والفحوصات اليدوية، وتحتاج كل 35 عينة إلى ما بين 4 إلى 5 ساعات، ويستطيع كل وردية مدتها 8 ساعات اخراج 90 عينة، والعمل في مختبرات المستشفى يتم على ورديتين