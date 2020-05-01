صور / حريق في السوق الشعبي في مخيم النصر

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وطنا اليوم - رصدت وطنا ليوم قبل قليل حريق كبير في السوق الشعبي في مخيم النصر حيث قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه في مساء هذا اليوم الاثنين ورد بلاغ لمديرية شرطة شرق عمان والدفاع المدني بوجود حريق في منطقة السوق الشعبي ومشتل بالقرب منه في منطقة النصر حيث تم التحرك للمكان من قبل الدفاع المدني ومديرية الشرطة وتمت السيطرة على الحريق ولم تسجل اية اصابات تذكر وفتح تحقيق في الحادثة





















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