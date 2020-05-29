استطلاع : غالبية الأردنيين راضون عن الحكومة

وطنا اليوم-عمان:أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية أن غالبية الأردنيين وبنسبة 68 بالمئة تثق بالحكومة الحالية، وأن نسبة 79 بالمئة من عينة الاستطلاع أعربوا عن رضاهم عن أداء الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا.

وركز الاستطلاع 21 ضمن سلسلة استطلاعات "المؤشّر الأردني- نبض الشارع الأردني" الذي نفّذته دائرة استطلاعات الرأي العام والمسوح الميدانية في المركز خلال الفترة من 15 إلى 17 أيار الجاري، على تقييم المواطنين لأداء الحكومة خلال فترة أزمة كورونا وبعض القرارات المتعلقة بحظر التجول، وكانت العينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن المحافظات كافة، تمثل الفئات العمرية المختلفة، والمستوى التعليمي المختلف.

وبينت النتائج، التي نشرت اليوم الاثنين، أن الغالبية العظمى بنسبة 77 بالمئة من الأردنيين يثقون بقدرة الحكومة على قيادة وإدارة أزمة كورونا و 43 بالمئة يثقون بدرجة كبيرة، و34 بالمئة بدرجة متوسطة، في حين أعرب 9 بالمئة من العينة عن عدم ثقتهم بقدرة الحكومة بهذا الخصوص على الإطلاق. ويؤيد غالبية الأردنيين وبنسبة 64 بالمئة حظر التجول أيام الجمع، بينما أعرب أكثر من الثلث وبنسبة 36 بالمئة عن عدم تأييدهم لذلك على الاطلاق.

وكشفت النتائج عن أن أكثر من نصف الأردنيين وبنسبة 56 بالمئة غير راضين عن أداء الحكومة في التعامل مع موضوع سائقي الشاحنات الأردنيين وغير الأردنيين القادمين عبر الحدود البرّيّة، كما أظهرت أن 66 بالمئة يثقون بقدرة الحكومة على قيادة وإدارة مرحلة التعافي.

وبينت أن 56 بالمئة من الأردنيين يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح فيما يخص الإجراءات المتعلقة بأزمة كورونا، مقارنة بـ 91 بالمئة في استطلاع 29 آذار الماضي قالوا إنها تسير في الاتجاه الصحيح، مقابل 27 بالمئة يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ و17 بالمئة قالوا انهم لا يعرفون. وأظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من الأردنيين وبنسبة 71 بالمئة يرون أن المواطنين ملتزمون بإجراءات حظر التجول، وتوزعت هذه النسبة على 17 بالمئة يعتقدون أن هنالك التزاما بدرجة كبيرة، و54 بالمئة بدرجة متوسطة.

وأفاد أكثر من نصف الأردنيين وبنسبة 59 بالمئة أنهم يعتقدون أن المواطنين ملتزمون بالإجراءات الوقائية المتعلقة بلبس الكمامة والقفازات عند الخروج من المنزل، في حين أظهرت النتائج، أن أكثر من ثلث الأردنيين وبنسبة 36 بالمئة يؤيدون السماح لجميع المركبات بالحركة وأكثر من نصف الأردنيين بنسبة 54 بالمئة يؤيدون قرار استمرار العمل بنظام حركة المركبات الزوجي والفردي المعمول به حاليّاً.

وبين الاستطلاع، ان أكثر من نصف الأردنيين وبنسبة 54 بالمئة يؤيدون منع استخدام المركبات في أول أيام العيد، مقابل 25 بالمئة مع سماح جميع المركبات بالحركة، و 16 بالمئة فقط مع قرار استمرار العمل بنظام الزوجي والفردي خلال أيام العيد.

وقال 48 بالمئة من الأردنيين انهم يؤيدون إجراء الانتخابات النيابية المقبلة عن طريق التصويت الإلكتروني عبر الإنترنت. وأظهرت النتائج أن المرأة والشباب من سن 18 إلى 29 سنة وسكان إقليم الوسط هم الأكثر ثقة بالحكومة الحالية، كما أظهرت أن المرأة والشباب من سن 18 إلى 29 سنة وسكان إقليم الوسط والأكثر تعليماً هم الاكثر رضا عن أداء الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا.

وبينت أن الذكور الأكبر عمرا (40 سنة فأكثر) هم الأكثر تأييدا لاستمرار حظر التجول أيام الجمع، وأن المرأة هي الأكثر تأييدا لاستمرار العمل بنظام حركة المركبات الزوجي والفردي. والنساء من سكان إقليم الوسط هن الأكثر تأييدا لمنع استخدام المركبات في اول أيام عيد الفطر.

وحول الفئة الأكثر تأييدا لمنع استخدام المركبات في اول أيام عيد الفطر، أظهرت النتائج أن الأقل تعليماً (ذكورا، واناثا وفي كافة محافظات واقاليم المملكة) هم الأكثر تأييدا، كما أظهرت النتائج، أن المرأة والشباب من 18إلى 29 سنة وسكان إقليم الوسط هم الأكثر ثقة بقدرة الحكومة على قيادة وإدارة أزمة كورونا، وأن الذكور والإناث الأقل تعليماً في محافظات المملكة كافة هم الأكثر ثقة بقدرة الحكومة على قيادة وإدارة أزمة كورونا.

وأظهرت أن حملة الثانوية فما دون من محافظات واقاليم المملكة كافة هم الأكثر ثقة بقدرة الحكومة على قيادة إدارة مرحلة التعافي ما بعد أزمة كورونا.