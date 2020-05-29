الرئيسية | محليات عزل منطقة بالمفرق بعد تسجيل إصابة بكورونا

وطنا اليوم-عمان:اعلن محافظ المفرق ياسر العدوان عن قيام الاجهزة الامنية بعزل عمارة في حي الهاشمي بالمفرق .

وبين العدوان سيجري عزل العمارة بعد تبليغ بتسجيل اصابة بفيروس كورونا لمخالط سائق الخناصري تمهيدا لاجراء الفحصوصات من قبل الفرق التقصي الوبائي لمخالطي المصاب واخذ عينات لسكانها

فيما وصل عدد الاصابات في محافظة المفرق منذ تسجيل اول اصابة بتاريخ ٦ ايار ولغاية اليوم ٦٣ اصابة توزعت كالآتي .. ٥٧ اصابة في بلدية الباسلية التابعة للواء البادية الشمالية الغربية و٤ اصابات في قرية دير ورق التابعة لقضاء منشية بني حسن واصابة في قرية عين بني حسن التابعة لقضاء رحاب واصابة في حي الهاشمي التابع للواء قصبة المفرق

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