الرئيسية | محليات شاهدوا : الوباء يعود إلى الأردن من بوابة المعابر الحدودية

وطنا اليوم-عمان:عاد الأردن لتسجيل إصابات بفيروس كورونا، بعد هدوء استمر لأيام لم تسجل فيها إصابات داخل الحدود. وتقول السلطات إنها قادرة على العودة إلى تسطيح منحنى الإصابات، إذا ما التزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية.

وبعد أن وصل الأردن إلى "المربع صفر"، حيث لم تسجل أي حالات جديدة بفيروس كورونا، عاد الوباء للظهور شيئا فشيئا، وذلك بسبب سائق شاحنة.

وسجل الأردن حتى مساء الجمعة، 508 إصابات منذ بدء تفشي "كوفيد-19" في البلاد، و385 حالة شفاء، و9 وفيات.

وتعود تفاصيل الخروج من "المربع صفر" إلى سائق شاحنة، دخل الحدود الأردنية من إحدى الدول المجاورة، وخضع للفحوصات المعدة عند المعابر الحدودية التي جاءت نتيجتها سلبية، ثم وقّع على تعهد بالالتزام بـالحجر الصحي، قبل أن يغادر إلى منزله في بلدة الخناصري بمحافظة المفرق.

لكن بحلول شهر رمضان، أقام السائق وليمة إفطار لعائلته، التي يسكن بعض أفرادها في محافظات وبلدات أخرى، لتظهر بعدها أعراض الإصابة بكورونا عليه ويتم نقله للمستشفى حيث ظهرت نتائج فحوصاته إيجابية.

عندها بدأت خلية الأزمة بإجراءات العزل لبلدة السائق والمناطق والبلدات التي يوجد بها مخالطين، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات للمخالطين .





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