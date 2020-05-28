الرئيسية | محليات التربية: أنماط متشابهة بين الاختبارات التجريبية والنهائية للتوجيهي

وطنا اليوم-عمان:قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة، الثلاثاء، إن هناك أنماطا متشابهة بين الاختبارات التجريبية لطلبة الثانوية العامة "التوجيهي" والاختبارات النهائية المقبلة التي ستبدأ في الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل، موضحا أنه "سيتم الأخذ بالحسبان تقييم الطلبة في الامتحان التجريبي".

وأضاف أن الوزارة "قدمت نماذج مختلفة للامتحانات التجريبية للتوجيهي، وستعمل على تقييم وضع الامتحانات كل ساعتين".وفق ما نقلت عنه المملكة.

أكد العجارمة أهمية الاختبارات التجريبية لطلبة (التوجيهي) لجميع الفروع، التي بدأت الثلاثاء عبر منصة درسك، وتستمر حتى 21 من الشهر الحالي، وفق الجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم في وقت سابق.

وقال العجارمة، إن الاختبارات التجريبية، ستمكن طلبة التوجيهي من تقييم ذاتهم وتعلمهم، وإعادة توجيه تعلمهم وأدائهم واستعدادهم للاختبار النهائي المقبل، وبما يتوافق مع الأوزان النسبية التي نشرتها وزارة التربية والتعليم لجميع المباحث.

وكانت وزارة التربية والتعليم أوضحت أن الزمن المخصص لكل جلسة اختبارية عبر المنصة سيكون ساعتين، بحيث يكون الدخول للاختبار متاحا للطلبة من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة السادسة مساء.

ويتقدم الطلبة للاختبار الثلاثاء في مباحث اللغة الإنجليزية وتاريخ الأردن لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية.

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