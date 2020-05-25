الرئيسية | محليات 6 فرق بحثاَ عن مصابين في جرش خالطهم بائع البوظة

وطنا اليوم-عمان:اعلن مدير صحة محافظة جرش الدكتور احمد القادري عن تشكيل ست فرق مسحية ميدانية لاخذ عينات من مخالطين لبائع البوطة في عدد من مناطق المحافظة .

واشار الدكتور القادري ان الفرق ستواصل عملها الميداني في كافة المواقع التي زارها بائع البوظة او تلك التي حدثت بينه وبينهم مخالطة او أي حالة من حالات التواصل كالبيع وقبض الفلوس وغيرها، لافتا الى ان البائع مصاب بفيروس الكورونا المستجد والذي كان احد مخالطي سائق الخناصري وهو الان قيد العلاج .

واشار الى ان نتائج العينات الاولية ستظهر تباعا اعتبارا من يوم غد وسيتم الاعلان عنها بحسب نتائجها اولا باول داعيا المواطنين الى استخدام كافة وسائل السلامة العامة من هذا الوباء وخاصة الكمامات والكفوف اضافة الى المعقمات لاسيما عند استخدام المركبات او الدخول الى الاسواق او ممارسة عملية الشراء للمستلزمات البيتية ونزعها بالطرق الامنة ووضعها في اكياس مغلقة والاهتمام كذلك بالنظافة الشخصية وبصفة مستمرة لاسيما غسول الايدي بالماء والصابون .

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