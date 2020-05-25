الرئيسية | محليات مساعدات من أطباء أردنيين في أميركا

وطنا اليوم-عمان:قدم مجموعة من الأطباء الأردنيين الموجودين في أميركا عدد من المبادرات للأردن بعد إصابة عدد منهم بفيروس كورونا ومعاناتهم نتيجة نقص المعدات الطبية ‏ووسائل الحماية الشخصية هناك.

‏وإيمانا منهم في مسؤولياتهم تجاه وطنهم الأردن ومحاولة منهم بالمساهمة ‏لتجنيب الأردن الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها الفيروس في كثير من دول العالم قدموا تلك المساعدات لوطنهم، تحت اسم "الأطباء الأردنيين في أميركا".

وأطلق الأطباء الأردنيين المبادرة الأولى بشراء وسائل حماية شخصية و معقمات، حيث تم توزيعها على الكوادر الطبية الأردنية، ثم اتبعوها بحملة ثانية لمساعدة طلبة الطب الاردنيين العالقين في امريكا بشراء تذاكر عودة و دفع رسوم الحجر ‏!

أما الحملة الثالثة ستكون لشراء صناديق طعام ل ٤٠٠ اسرة عفيفه للمساهمة في التخفيف من التبعات الاقتصادية التي تسبب فيها الوباء.

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