الرئيسية | محليات استقبال طلبات أبناء الأردنيات للعودة للأردن

وطنا اليوم-عمان:أعلن مدير خلية إدارة أزمة كورونا العميد الركن مازن الفرايه، الثلاثاء، بدء استقبال طلبات أبناء الأردنيات وحملة الجوازات الأردنية المؤقتة المقيمين في الأردن للعودة إلى الأردن، من خلال السفارات الأردنية في الدول المختلفة وعبر المنصة المخصصة.

وتحدث الفرايه لـ "المملكة" عن التعامل مع بعض الطلبات السابقة، مشيراً إلى السير نحو إعادة فتح المنصة المخصصة للتسجيل لمن لم يتمكن من التسجيل في المرات السابقة سواء من حملة الأرقام الوطنية أو الجوازات الأردنية المؤقتة أو أبناء الأردنيات.

وقررت خلية الأزمة زيادة سعة الطائرات لبعض الرحلات، وإضافة رحلة جديدة للقاهرة وأخرى لمدينة جدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من طلبات الحجز، وذلك بعد إقبال شديد في الحجز على بعض الرحلات مثل الرياض وأبو ظبي ودبي وجدة.

وتحدث الفرايه عن زيادة الأعداد المستوعبة في الرحلات القادمة إلى الأردن من 3200 إلى 4 آلاف شخص.

وأعلن الفرايه تسيير رحلة إلى الدوحة لتمكين الأردنيين المتواجدين في قطر من العودة، على أن تعلن التفاصيل بشمل لاحق.

وتدرس خلية الأزمة تسيير رحلات إلى مدن أخرى بما يتسق مع الطلب المتزايد وبما ينسجم مع السعة الفندقية المتوفرة.

قال مدير خلية إدارة الأزمة العميد الركن مازن الفراية، السبت، إن البدء بتنفيذ رحلات المرحلة الثانية لعودة الأردنيين من الخارج سيكون ابتداءً من الجمعة 15 أيار/مايو، على أن يبدأ الحجز على رحلات الملكية الأردنية اعتباراً من العاشرة من صباح الأحد (الماضي).

وبشأن تكاليف الحجر الصحي أوضح مدير خلية الأزمة أنه سيكون في فنادق 3 نجوم بقيمة 30 دينارا، وفي فنادق 4 نجوم بكلفة 40 ديناراً، وفنادق 5 نجوم بقيمة 50 ديناراً لليلة الواحدة، في مدينة عمّان.

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