الرئيسية | محليات 12 طالبا في قاعة امتحان التوجيهي بالأردن

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، الاثنين، إن برنامج امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) سيكون موزعاً على 8 أيام بدلاً من 5 أيام، بعد "إعادة النظر به".

وأوضح الوزير خلال استضافته عبر برنامج "صوت المملكة" أن الإعلان عن البرنامج الجديد سيكون يوم الثلاثاء، والذي سيبدأ في الأول من تموز حتى 23 من الشهر ذاته.

ويتقدم للامتحان 178 ألف طالب، بينهم 105 آلاف طالب نظامي وهم الطلبة المنتظمين على مقاعد الدراسة ويتقدموا بورقة امتحانية تشمل الفصلين الدراسيين وتتضمن جميع المواد.

وأوضح أن الطلبة النظاميين تأثروا بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن 35% من الطلبة غير النظاميين سجلوا مستوى منفرد ضمن مادة واحدة فقط.

وقال الوزير النعيمي "آن الأوان لإعادة النظر بكل آلية القبول الجامعي بما فيها القبول الموحد ... لماذا لا يتم اللجوء لمعايير متعددة للقبول ليس من بينها فقط امتحان الثانوية العامة ... هذه المنظومة يجب أن تتغير وهي عمليا تدفع الطلبة إلى القلق من امتحان الثانوية العامة".

ولن يتجاوز عدد الطلبة في كل قاعة امتحان 12 طالبا، الأمر الذي "ضاعف" عدد القاعات ورتب عبئاً "كبيراً" على المشاركين في إدارة الامتحانات إذ "سيزيد العدد".

وأوضح أن "ضعف" البنية التحتية التقنية في المدارس وحتى الجامعات "لا يسمح" بإدارة الامتحان بشكل إلكتروني.

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