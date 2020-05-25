العجارمة : يوضح تفاصيل جديدة حول امتحان التوجيهي

وطنا اليوم - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، إنّ حوالي 90 ألف طالب وطالبة سيتقدمون يوم غدٍ للاختبارات التجريبية لامتحان “التوجيهي”.

وأضاف العجارمة،: أنّ الامتحان يتضمن فترات تباعد بين أيام الامتحانات لتمكين الطالب من الدراسة، مشيراً إلى أنّ طبيعة الامتحان تحاكي نمطية الامتحان الوزاري الذي سيعقد في الأول من تموز المقبل، داعياً الطلبة إلى التقديم.

وأشار العجارمة، إلى أنّ الوقت سيكون المتاح للطلبة للتقديم سيكون ما بين الساعة 10 صباحاً حتى الساعة الـ 6 مساءً، وبما يناسب أوقات الطلبة ومقدرتهم.

وقال العجارمة “إنّ الامتحان سيكون اختيار بين متعدد”، لافتاً إلى أنّ التقديم للامتحان ضروري للتعرف على نمطية الأسئلة وطبيعتها، مشدداً على أنّ القوائم النهائية للطلبة الذين استكملوا متطبات النجاح مدرسياً، لذا من الأهمية التقدم للامتحان التجريبي.

وعن الاستعدادات الفنية للوزارة لعقد الامتحان، قال الأمين العام: “من خلال متابعاتنا مع مديري التربية، تمّ رصد جميع الطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة إتصال ذكية أو كمبيوتر، وبلغ عددهم 62 طالباً”.

وأوضح العجارمة، أنّه تم التواصل معهم من خلال الوزارة وجرى تأمينهم بأجهزة ذكية (تاب) من متبرعٍ أردني، مؤكداً أنه “لأي ظرف كان إنّ لم يستطيع الطالب أنّ يتقدم سنلجأ إلى التقييم من خلال معلمي المواد”.

وقال العجارمة: “لسنا بصدد الوقوف عائقاً بوجه الطلبة في هذا الظرف الاستثنائي، ورصدنا المعيقات كافة، ولدينا بيانات لكل طالب (مكان السكن، والرقم الوطني،..)”.

وبيّن العجارمة، أنّ الوقت المخصص للامتحان ساعتان من وقت الدخول إلى المنصة (درسك)، مشيراً إلى أنّ الوزارة أجرت اختبارات للصفوف من الرابع حتى الثانوية العامة.

وعن امتحان الثانوية العامة في الأول من تموز المقبل: “سيكون هنالك قدر كبير لهذه النوعية من الأسئلة كونها تساعد الطلبة على الاستذكار وهي تعبير عن وقوف الوزارة إلى جانب أبنائها، حيث إنّ هذه الأسئلة تتعرض إلى المفاهيم ما يساعد الطلبة على استرجاع المعلومات”.

وأشار العجارمة، إلى أنّ ما يزيد مليون و (132) ألف طالب دخلوا إلى منصة “درسك”، قائلا: “إنّ طلبة الصفوف الثلاثة الأولى يجري تقييمهم بحسب الواجبات”.

وعن ضبط الغش، قال العجارمة : “لا يوجد تقييم عن بعد مثالي على مستوى العالم”، مؤكداً أنّ المستوى الأخلاقي عالٍ وأنّ بعض الطلبة حصلوا على علامات متدنية (نوعاً ما) ما يظهر أنّ بعض الطلبة قيموا أنفسهم بمصداقية.

وقال إنّ الهدف من التعليم عن بعد التقييم، والغاية من التدريس هو أنّ يحصل التعلم لدى الطلبة، مشيراً إلى أنّ مليار ونصف المليار طالب تأثروا على مستوى العالم إثر جائحة كورونا.

وأشار إلى أنّ التجربة الأردنية باتت ريادية على مستوى العالم، وأنّ دولاً غنية طلبت الإطلاع على التجربة الأردنية في التعليم عن بُعد، قائلا : “نستيطع البناء على هذه التجربة من خلال حوكمة”.