 وطنا نيوز -حظر وعزل الباسلية سيستمر لحين التأكد من خلو تام من الاصابات
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حظر وعزل الباسلية سيستمر لحين التأكد من خلو تام من الاصابات
التاريخ : 11-05-2020 11:15:05 المشاهدات: 1581

وطنا اليوم - كشف مدير الشؤون الصحية في محافظة المفرق الدكتور هاني عليمات، أن حظر وعزل مناطق بلدية الباسلية سيستمر لحين التأكد التام من خلو مناطق البلدية والتي تشمل الخناصري وفاع وبريقا، والحرش، من فيروس كورونا.

وقال في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن كل النتائج السلبية ستخضع للفحص مرة أخرى بعد فترة حسب تاريخ سحب كل عينة بالمرة الأولى، مبيناً أن كل الإصابات التي تم تسجيلها محصورة داخل مناطق بلدية الباسلية. وأشار عليمات إلى أن هناك خطة لتوزيع الأدوية الشهرية اعتباراً من يوم الأحد المقبل للمنازل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة


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