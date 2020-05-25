الرئيسية | محليات النعيمي يطمأن الطلبة وذويهم على مسار امتحان الثانوية العامة

وطنا اليوم - موسى الزيود طمأن وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي في كلمة له خلال مشاركته بحملة مبادرة #كن أمل _الحياة #احنامعكم طلبة الثانوية العامة وذويهم على مسار امتحانات الثانوية العامة .

وكان لوزارة الترببية والتعليم النصيب الأكبر بالمشاركة والتعاون مع حملة مبادرة #كن امل الحياة #احنامعكم .



ووجه النعيمي الشكر لحملة مبادرة #كن أمل _الحياة #احنا معكم، في كلمته ،قائلاً : "حملة نقدرها وتعتبرها بإيجابيتها وبرسالتها اتخذت من محور خاص يتعلق بدعم طلبة التوجيهي رسالة لها"



كما اشار من جانبه بأن مرحلة الثانوية العامة لها قيمة شخصية واجتماعية للقرارات التي يترتب عليها ولاسيما القبول الجامعي ،وأن الوزارة تعمل على تدليل كل الصعوبات لأجل الطلبة والفرص تصنع من الأزمات وكل لحظة في حياتنا بداية وكل بداية تحمل في طياتها مشاعر مختلفة تتعلق بالمستقبل والطموحات ، وتذكروا أن لكم زملاءوأحباء ومعلمين ومعلمات ووزارة حريصون عليكم يحبونكم ويقفون معكم لا تسمحوا للقلق والتوتر عن بداية موفقة لتحققوا احلامكم،القلق ظاهرة طبيعية كلنا نمر بمشاعر مضطربة وقلق وهي مشاعر ولاسيما في مواقف الامتحانات ولا تدعونها تؤثر عليكم ،مستويات بسيطة بلاشك من عوامل النجاح لانها تزيد من دافعيتكم من خلالها تستطيعون أن تنظموا اوقاتكم وبرامجكم، ولانكم مستقبل الوطن نحن حريصين على تمكين نجاحكم وتوفير الظروف المناسبه لكم و"انتم قدها" واقوياء كما عهدتكم دائماً.



وتضمنت الكلمة رسالة لأولياء الأمور شركاء العملية التربويةو التعليمية للزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات قائلاً :تذكروا بأنكم صنعتوا فرق كبير في حياة ابنائكم وبناتكم وكنتم على قدر المسؤولية بأنكم تصدرون اروع معاني الدعم لابنائكم وبناتكم، لاتضغطوا عليهم كثيرا الوزارة منحت فرص كثيرة لتخفيف الضغط والعبء عليهم وتوفر الظروف المناسبة لهم بإرادتكم توفروا كل مقومات النجاح لأبنائكم،انا أتفهم هذا القلق هو قلق ليس وليد اللحظة يحمل في طياته قلق لكن هذا القلق يجب أن يتحول إلى فرصة.



وأجاب النعيمي على الاستفسارات والأسئلة الكثيرة التي اثيرت حول برنامج الامتحانات، مبينا أنه لم نكن نقدم على هذا الامتحان إلا بعد سلسلة طويلة من المشاورات والحلول في البدائل وماعلينا إلا أن نوازن بين سلامة وصحة الطلبة وبين سلامة وعدالة الإمتحان بين الطلبة ،الاوزان هي أول خطوة تقوم بها الوزارة وهي خارطة طريق للطالب لينظم وقته وبرنامجه ويركز على الوحدات ذات الأوزان الأكبر وهي كفيلة بأن تساعد الطالب بالتركيز على الوحدات وإتباع مهارات الدروس بشكل فعال.



كما بين من خلال كلمته الإجراءات المتعلقة بالامتحان الثانوية العامة، بأن الوزارة لم تختصر مدة الامتحان، وانما ما جرى هو إعادة تنظيم الامتحانات لنا فيه من مصلحة وسلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة وهي الأولوية القصوى لنا، حيث سيتم توفير قاعات ومراكز الامتحان صحيه نحن ملتزمون بتطبيقها، واعدا أن الطلبة سيكونوا بأيدي أمينة،موضحا بعض الإجراءات التي يتم العمل بها في قاعات ومراكز الامتحان، انه سيتم توزيع القفازات والاقنعة والأدوات المتعلقة بالامتحان معقمة بكل جلسة امتحانية.



وكان رده على بعض استفسارات الطلبة وذويهم بما يتعلق بأن تقديم مادتين في الجلسة الواحده، تشكل عبء إضافيا على الطلبه ، لكن الأوقات الاستثنائية لابد من الموازنة بين الامور،وبما يتعلق مواصفات الامتحان أشار بأن الامتحان ذات مواصفات بالغالب ذات إجابة قصير وبعض منها يحتاج إلى حل ،ركزوا بكل مايتعلق بالمهارات وبأن الامتحان سيكون بالمهمات والمفاهيم التعلمية الأساسية وليس بالتفاصيل، لن نتصيد ابدا ولن تكن هناك اي أسئلة من خارج الكتاب هذه المرة و نعمل في السنوات القادمة بأن لايعتمد الامتحان على الكتاب لكن هذا ظرف استثنائي.



وأجاب بما يتعلق بمدة الامتحان انه لم تختصر الوزارة مدة الامتحان بل ضاعفت مدة الامتحان بين الامتحان والآخر بمده أكثر من 4ايام.



وكان لمعالي وزير التربية والتعليم نصيحة يقدمها لطلبة الثانوية العامة بما يتعلق باستثمار وقتهم بشكل مثالي وفعال والذي يساعدهم على التركيز والنجاح ،قائلاً :كل مانتمناه أن تنظموا اوقاتكم وان تحاولوا أن توزوعوا الوقت ، جزءا للدراسة واللعب والتمارين والتسلية عن أنفسكم.



وكانت إجابة على استفسارات التي تتعلق بالتعليم عن بعد،يعد هذا الشكل من التعليم أصبح سمة نظم التعليمة لهذه الجائحة تأثير أكبر على نصف مليار من الطلبة وبعض الدول نجحت بتوفير مادة ومحتوى تعليم الكتروني وبعض الدول لم تنجح في ذلك ،نحن والحمد لله بهمة معليميننا ومعلماتنا استطعنا أن نقدم للطلبة وحشدنا نخبة مميزة من الزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات ليقوموا ..بتقديم المحتوى الإلكتروني،نحن ندرك أنه هناك تحديات حول هذا النمط من التعليم وأنه لابد من استكمال المسيرة وأنه لابد بناء محتوى تعلم الكتروني فاعل يتسم بخصائص كثيرة تتعلق بالتفاعل والجودة المحتوى والبنية التحتية في ظل مداهمة هذه الأزمة تحركنا سريعا نعدكم انه سنستمر في تطوير ذلك وإن نماذج التعلم والتعليم المستقبلي سيكون متمازج مابين التعليم المباشر والتعليم الاكتروني ليكون في صحة وجودة التعلم .



حيث ختم رسالة وبقوله لأبناءه وبناته الطلبة بأن مستقبلكم في أمان نظموا برامجكم واوقاتكم ولا تنشغلوا في التفاصيل صحتكم هي الأساسية ونحن حريصون عليكم واعطاءكم فرص لتقديم الامتحان هناك فرص ودورة تكميلية ستكون في موعدها لاحقا، " احنا_معكم " في سبيل تحقيق احلامكم وطموحاتكم، دمتم بصحة وأمان ودام الوطن وقائد الوطن وجميع المواطنين بخير وأمان كل التوفيق وإنشاء الله نفرح في نجاحكم" انتم دوما قدها" مع امنيانتا لكم بالتوفيق والنجاح .



كما قدمت صاحبة المبادرة #كن امل الحياة احنا معكم الأستاذة حنان دراغمة بطاقة شكر واحترام وتقدير لوزارة التربية والتعليم المتمثلة بوزيرها الأكرم معالي الدكتور تيسير النعيمي على تعاونهم ومشاركتهم حملة المبادرة_ "كن _امل _الحياة _احنا _معكم" الفاعلة ووالمعززة والمحفزة والبناءة التي تبعث الامل والطمئنة في نفوس طلبة التوجيهي وذويهم،على وجهودهم العظيمة التي يبذلونها في سبيل إنجاح العملية التعليمة لنهوض

بأبنائنا ولنرتقي بمجتمعاتنا ووطننا .













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