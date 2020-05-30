 وطنا نيوز -الدغمي ينفي إقامة مأدبة إفطار لوزير الإدارة المحلية
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الدغمي ينفي إقامة مأدبة إفطار لوزير الإدارة المحلية
التاريخ : 11-05-2020 11:05:29 المشاهدات: 2230

وطنا اليوم - بعد تداول اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول إقامة رئيس بلدية المفرق الكبرى عامر الدغمي مادبة إفطار لوزير الإدارة المحلية وعدد من زملائه رؤساء البلديات في منزله. نفى الدغمي ذلك جملة وتفصيل  وأضاف في تصريح صحفي اننا ملتزمون بأمر الدفاع والقرارات الموضوعة حيال ذلك في مثل هذه الظروف الاستثنائية، مؤكداً بأنه لا صحة على الإطلاق لمثل هذه الأخبار.

 

وأكد الدغمي بأنه تم إعلام الأجهزة الأمنية بمحتوى ما نشر من معلومات واخبار لااساس لها من الصحة، منوهاً بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ناشر هذه الأخبار


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