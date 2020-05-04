الرئيسية | محليات وقف دخول الشاحنات للأردن واعتماد نظام النقل التبادلي

وطنا اليوم-عمان:عرض رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال اجتماع مجلس السياسات الوطني الذي ترأسه جلالة الملك عبدالله الثاني الاثنين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الإجراءات التي تم اتخاذها على الحدود للحد من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا للسائقين القادمين من دول الجوار، حيث سيتم تسريع العمل بإنشاء موقع الحجر الصحي للسائقين.

وقال، إنه سيتم وقف دخول الشاحنات إلى المملكة واعتماد نظام النقل التبادل، (تفريغ شاحنة قادمة من الخارج مع شاحنة من داخل الأردن،back to back)، إلى حين تجهيز موقع حجر السائقين.

وأضاف رئيس الوزراء ان إجراءات التخليص على البضائع ستتم على الحدود وليس في عمان، كما كان متبعا بهدف التقليل من الاختلاط.

وبالنسبة للشاحنات المارة ترانزيت من خلال الأردن، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تنظيم هذه العملية من خلال مرافقة أمنية لهذه الشاحنات منذ دخولها الحدود الأردنية إلى حين مغادرتها الحدود باتجاه دولة أخرى.

وقال رئيس الوزراء انه وفي إطار الخطط والإجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الأردني وزيادة نسب البطالة المتوقعة ستكون هناك إجراءات لتنظيم سوق العمل وإحلال العمالة الأردنية بدلا من الوافدة في العديد من القطاعات ومحاولة فتح مجالات وفرص جديدة للعمالة والكفاءات الأردنية في أسواق جديدة.

وأكد أنه، وبناء على التوجيهات الملكية، سيتم العمل على قطاعات جديدة والتركيز على التصنيع الزراعي والخدمات وتصديرها.

وعرض رئيس الوزراء خطة وزارة التربية والتعليم لإدارة امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، وخطة وزارة التعليم العالي بخصوص استعداد الجامعات لنهاية الفصل الدراسي الثاني وتقييم الطلبة.

واستمع جلالته، خلال الاجتماع، إلى شرح من المعنيين حول الإجراءات المتخذة في التعامل مع الوباء.

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