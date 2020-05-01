 وطنا نيوز -الاهالي يطالبون بالغاء الفحص الفني للمركبات واتمام عملية الترخيص الكترونيا
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الاهالي يطالبون بالغاء الفحص الفني للمركبات واتمام عملية الترخيص الكترونيا
التاريخ : 11-05-2020 08:10:15 المشاهدات: 2033

وطنا اليوم- في ضوء خطورة التجمعات التي تحصل بسبب الحصول على خدمة ومع فتح مراكز الترخيص ابوابخا لتجديد الرخص، طالب الدكتور طلال الشرفات عضو هيئة مكافحة الفساد سابقا الحكومة اتخاذ خطوة عملية باتجاه اصدار رخص المركبات الكترونيا، من أجل التخفيف على الناس ومنعا لاي اختلاط قد يساهم في نشر الفيروس.

وفيما يلي البوست الذي نشره الشرفات:

في ضوء عدم وجود تجديد تلقاىًي للتامين اصبح الترخيص الالكتروني ضرورة ملحة وليكن الإعفاء من الفحص الفني للمركبات من موديل ٢٠٠٠ وما بعد وعلى ان يكون الفحص الفني لما قبل ذلك من خلال المراكز الأمنية، وايجاد طريقة الكترونية للاعتراض القضائي على المخالفات سيما وان التزاحم على مراكز الترخيص في الأيام الماضية يثير القلق الشديد.


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