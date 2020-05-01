الرئيسية | محليات العضايلة: تمديد الحظر لغاية الساعة 7 وحظر في العيد والراتب منتصف الاسبوع وعودة العمل بعد العيد

وطنا اليوم - يكون أوّل أيّام عيد الفطر السعيد يوم حظر شامل على تنقّل الأشخاص بواسطة المركبات، بحيث يسمح لهم فقط بالخروج سيراً على الأقدام ما بين السّاعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، ولن يسمح لأحد بالخروج بواسطة المركبات إلّا الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ

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