الرئيسية | محليات 85 % من الأشخاص تظهر إصابتهم بالعدوى في اليوم السابع

وطنا اليوم-عمان:اوضح الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، ان الحالة المشتبه بها بفيروس كورونا هي من ينطبق عليها الاعراض نفسها التي ظهرت لدى السائق المصاب بكورونا في قرية الخناصري في محافظة المفرق.

واضاف عبيدات لفضائية المملكة، ان 85 % من الأشخاص تظهر إصابتهم بالعدوى في اليوم السابع والاعراض التي تكلم عنها المصاب في المفرق يجب ان تكون مؤشرا لان الحالة مشتبه بها، حيث ذكر ان التعريف للاصابة المشتبه بها هي الشخص الذي يعاني من حرارة مرتفعة سواء اكانت مع او بدون، او سعال او الم في المفاصل اوالحلق أو إرهاق عام أو ضيق نفس.

وبين أن السائق لديه جميع الأعراض وينطبق عليه تعريف الحالة المشتبه بها، وأي مريض لديه هذه الأعراض يجب عزله مباشرة وأخذ المسحة الأنفية منه لإجراء فحص الكشف عن الفيروس.

وقال عبيدات إن نتيجة الفحص السلبية لا تعني أن الشخص غير مصاب بالفيروس، مضيفاً أن النتيجة تكون إيجابية في مرحلة معينة عندما يكون الفيروس ناشط في الجسم.

عبيدات ذكر أنه يجب على فرق التقصي الوبائي متابعة السائقين أثناء خضوعهم للحجر المنزلي، وكذلك عمل فحوص روتينية لهم، وإجراء فحص بشكل مباشر في حال ظهور أعراض لدى الخاضعين للحجر الصحي في المنازل.

وكان وزير الصحة سعد جابر قد أعلن في السادس من أيار إصابة سائق أردني من محافظة المفرق كان عائداً من الخارج قبل أسبوعين من الإعلان عن النتيجة.

وعاد جابر وأوضح السبت أن السائق المصاب في محافظة المفرق نقل العدوى إلى 35 شخصا بالمجمل حتى الآن.

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