 وطنا نيوز -مجموعة من الأكاديميين يعتزمون رفع قضية على وزير التعليم العالي
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مجموعة من الأكاديميين يعتزمون رفع قضية على وزير التعليم العالي
التاريخ : 11-05-2020 09:14:25 المشاهدات: 1146

 وطنا اليوم - علمت وطنا اليوم بان مجموعة من الأكاديميين يعتزمون رفع قضية على وزير التعليم العالي ومجلس الوزراء في حال تم التمديد لرئيس جامعة البلقاء التطبيقية د. عبدالله سرور الزعبي لفترة رئاسية ثانية دون طرح هذا المنصب القيادي للتنافس كما تنص عليه تعليمات التنافس على المناصب العليا والقيادية.

وقال أحد الراغبين في التنافس على رئاسة الجامعة إن على وزير التعليم العالي كف يد الزعبي عن رئاسة الجامعة وتكليف أحد نواب الرئيس بتسيير أعمال الجامعة لحين تعيين رئيس جديد لها وطرح المنصب للتنافس حسب الأنظمة والتعليمات النافذة


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