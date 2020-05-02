التعليم العالي العراقي يسحب الاعتماد من جامعة الإسراء

وطنا اليوم - أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية سحب الاعتراف من جامعة الإسراء الخاصة الاردنية، وفق ما صدر عنها على موقعها الإلكتروني.

من جانبه قال الدكتور أحمد النصيرات رئيس جامعة الإسراء الخاصة أن الجامعة لم تبلغ بأي قرار رسمي بعد من وزارة التعليم العالي العراقية وأن الوزارة لم ترسل اي قرار رسمي بذلك، ولم تفصح عن أية أسباب لقرار وقف الاعتماد.

و أشار أن الجامعة تبلغت من خلال ما تداوله عدد من الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يصل إلى الجامعة رسميا لا عن طريق وزارة التعليم العالي الأردنية ولا العراقية.

وبين أنه كان يتمنى على وزارة التعليم العالي العراقية بيان الأسباب المباشرة لذلك وأنه إن كان هناك اي ملاحظات بخصوص الطلبة العراقيين كان يفترض تزويدهم بها.

ونوه أن ذلك تكرر أيضا مع إحدى الجامعات الخاصة الأردنية التي سحب اعتمادها ولم يتم تصويب أوضاعها لغاية الآن.