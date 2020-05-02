واشنطن تطلب من الاردن تسليم احلام التميمي او فرض عقوبات

وطنا اليوم - سلّم 7 من أعضاء الكونغرس الأميركي، رسالة إلى سفير الأردن في واشنطن، يهددون فيها بفرض عقوبات على المملكة، في حال رفضت تسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي.

خطورة الرسالة حسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية وترجمته خبرني، أنها جاءت من أعضاء في الحزب الجمهوري معروفون بقربهم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وسُلمت الرسالة يوم الثلاثين من نيسان الماضي، ونشرتها مجموعة EMET الداعمة لإسرائيل، والضاغطة لتوجيه الرسالة.

ووفقا لهآرتس، فإن نواب الكونغرس الموقعين، أعلموا الأردن في الرسالة أن الولايات المتحدة الأميركية في وضع يسمح لها الآن بفرض عقوبات عليه بعد إقرار قانون أواخر العام الماضي يتيح لها ذلك.

كما جاء في الرسالة أن جدية هذه العقوبات تعكس قلق الكونغرس والإدارة الأميركية والشعب الأميركي.

وذكّرت الصحيفة بأن الأردن يحصل على مساعدات أميركية تصل إلى 1.7 مليار دولار.

يُذكر أن أحلام التميمي، أسيرة أردنية محررة، حُكم عليها في إسرائيل بالسجن المؤبد 16 مرة، إثر مشاركتها بعملية تفجيرية في القدس عام 2001، قبل أن يُفرج عنها عام 2011 بصفقة تبادل