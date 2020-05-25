ابو شقرة والنجار يعلنان عدم استقالتهما من الهيئة الادارية لجمعية المطاعم السياحية

وطنا اليوم- اعلن حسن ابو شقرة وزهير النجار عدم استقالتهما من الهيئة الادارية لجمعية المطاعم السياجية معللين قرارهما بان من يترك الوطن في ظروف المحنة لا يستحق المواطن وان الواجب يحتم عليهما البقاء ليؤديان رسالتهما في خدمة في ظل ظروف صعبة وجائحة تجتاح العالم كله..

وفيما يلي البيان صادرعن عضوي جمعية المطاعم السياحية

حسن ابو شقرة وزهير النجار

تعلمنا في هذا البلد الطيب من قائدنا المفدى بأن الوفاء للأردن يكون بالعمل المخلص له وبأن الظروف الصعبة مهما كانت وجدت لتقوينا ولكي نواجهها لا أن نهرب منها وعليه فإننا حسن أبو شقرة وزهير النجار نعلن عدم استقالتنا مع من استقالوا من اعضاء الهيئة الإدارية لجمعية المطاعم السياحية فواجبنا في خدمة القطاع لن يكون بالتخلي عنه بمثل هذه الظروف.

هذا القطاع الذي يعاني أساساً في الفترة الأخيرة ولا نجد حرجاً في سؤال إخوتنا المستقيلين عن ماذا قدموا قبل الإستقالة وما هو إرثهم في هذه الجمعية وماذا يعرفون عن معاناة المطاعم والمنشئات الي تشملها الجمعية .

قطاع المطاعم والمنشئات السياحية يجب ان لا يترك وحيدا فمن له ليطالب بحقوقه ويتابع ملاحظات وشكاوي اعضاء الهيئة العامة ..

نحن على العهد باقون وملتزمون يداً بيد حتى نحاول النهوض بالقطاع حتى نثبت حقوقنا وحقوق ابناء وعاملي القطاع .

حمى الله الاردن ...

حمى الله شعبنا العظيم ...

حمى الله مليكنا المفدى ..