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ابو شقرة والنجار يعلنان عدم استقالتهما من الهيئة الادارية لجمعية المطاعم السياحية
وطنا اليوم- اعلن حسن ابو شقرة وزهير النجار عدم استقالتهما من الهيئة الادارية لجمعية المطاعم السياجية معللين قرارهما بان من يترك الوطن في ظروف المحنة لا يستحق المواطن وان الواجب يحتم عليهما البقاء ليؤديان رسالتهما في خدمة في ظل ظروف صعبة وجائحة تجتاح العالم كله..
وفيما يلي البيان صادرعن عضوي جمعية المطاعم السياحية
قطاع المطاعم والمنشئات السياحية يجب ان لا يترك وحيدا فمن له ليطالب بحقوقه ويتابع ملاحظات وشكاوي اعضاء الهيئة العامة ..
حمى الله الاردن ...
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