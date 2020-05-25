السفارة الامريكية في الاردن توجه رسالة هامه لمواطنيها

وطنا اليوم-عمان:أصدرت السفارة الامريكية في الاردن بياناً لمواطنيها قالت فيه:-

يوم 7 أيار ، اعلنت الحكومة الأردنية عن استمرار العمل بنظام الزوجي والفردي للوحات المركبات في عمان والزرقاء والبلقاء والسلط. ما لم تحظر غير ذلك، تسمح الحكومة بحركة السيارات الخاصة في أيام متناوبة استنادا الى رقم لوحة السيارة من الساعة 8:00 صباحا حتى 6:00 مساء. يسمح للسيارات ذات اللوحة التي تحمل رقم فردي بالحركة في يوم واحد والسيارات ذات اللوحة التي تحمل رقم زوجي بالحركة في اليوم التالي (يعتبر الرقم صفر رقم زوجي). يرجى مراجعة صفحة الفيسبوك التابعة لادارة السير:

https://www.facebook.com/Traffic.dept.jo/

لمعرفة اليوم الزوجي او الفردي. لا يسمح للافراد تحت سن ١٦ او اكثر من ٦٠ عام بالتنقل داخل السيارات. لايسمح للسيارات الخاصة بحمل اكثر من راكب بالاضافة الى السائق. يسمح لسيارات الاجرة ان تقل شخصين بالاضافة الى السائق.

يسمح لسكان محافظات المفرق ومأدبا وعجلون وجرش والعقبة ومعان والطفيلة والكرك باستخدام السيارات بغض النظر عن رقم اللوحة وبدون قيود على عدد الركاب او اعمارهم من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 6:00 مساء باستثناء الايام التي يفرض فيها حظر التجول.

التنقل بين المحافظات لايزال محظورا.

اعلنت الحكومة الاردنية ان على الجميع الالتزام بقوانين التباعد الاجتماعي وارتداء الاقنعة والقفازات في الأماكن العامة (بما في ذلك الوزارات والمؤسسات الحكومية والرسمة) وفي الاماكن التي تقدم بها الخدمات للمواطنين بشكل عام (بما في ذلك الشركات والمؤسسات ومراكز التسوق والبقالات والعيادات والمراكز الصحية وشركات الاتصالات وشركتا الكهرباء والمياه والبنوك والمكاتب والحافلات وسيارات الاجرة ووسائل النقل العام والسيارات الخاصة التي يزيد راكبها عن شخص واحد) يتم تغريم اي شخص يخالف هذه التعليمات.

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