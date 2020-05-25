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السفارة الامريكية في الاردن توجه رسالة هامه لمواطنيها
وطنا اليوم-عمان:أصدرت السفارة الامريكية في الاردن بياناً لمواطنيها قالت فيه:-
https://www.facebook.com/Traffic.dept.jo/
لمعرفة اليوم الزوجي او الفردي. لا يسمح للافراد تحت سن ١٦ او اكثر من ٦٠ عام بالتنقل داخل السيارات. لايسمح للسيارات الخاصة بحمل اكثر من راكب بالاضافة الى السائق. يسمح لسيارات الاجرة ان تقل شخصين بالاضافة الى السائق.
التنقل بين المحافظات لايزال محظورا.
اعلنت الحكومة الاردنية ان على الجميع الالتزام بقوانين التباعد الاجتماعي وارتداء الاقنعة والقفازات في الأماكن العامة (بما في ذلك الوزارات والمؤسسات الحكومية والرسمة) وفي الاماكن التي تقدم بها الخدمات للمواطنين بشكل عام (بما في ذلك الشركات والمؤسسات ومراكز التسوق والبقالات والعيادات والمراكز الصحية وشركات الاتصالات وشركتا الكهرباء والمياه والبنوك والمكاتب والحافلات وسيارات الاجرة ووسائل النقل العام والسيارات الخاصة التي يزيد راكبها عن شخص واحد) يتم تغريم اي شخص يخالف هذه التعليمات.
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