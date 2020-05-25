الرئيسية | محليات الحكومة : حادثة سائق المفرق فتحت عيوننا ولن تتكرر

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة أن حادثة سائق المفرق "فتحت عيون الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة على الحدود"، مؤكدا أنها لن تتكرر.

وقال العضايلة في تصريحات لتلفزيون الحرة : الأردن قادر على تحقيق النجاح مرة اخرى.

وبين العضايلة : وصلنا الى صفر إصابات لمدة 8 أيام ، وكنا ندرك ان الخطر قادم من الخارج ، لذلك فرضنا حظر على كل القادمين من الخارج.

وتابع : حركة التجارة مع السعودية مستمرة ، وكان السائقون يذهبون الى السعودية ويعودون منها ، وكنا كل يوم نكتشف إصابات بين السائقين الأردنيين والأجانب ، وكنا نفرض الحجر المنزلي على السائقين الأردنيين.

وبين جابر أن تعهد الحجر المنزلي للأسف لم يثبت جدواه، حيث توسع احد السائقين (في إشارة الى سائق المفرق) في علاقاته الاجتماعية والتقى بعدة أشخاص مما أدى إلى تجاوز الحالات إلى30 في يوم واحد، معتبرا إياها "درسا للحكومة".

وأشار إلى أن سيتم بناء مخيمات على حدود العمري، إضافة لكرفانات لحجر القادمين من السائقين حتى لا ينقل السائق العدوى لأخرين.

واعتبر ان يوم اول امس كان انتكاسة لكل الجهود ، لأننا كنا نطمح للوصول الى 3 أسابيع بتسجيل صفر حالات.

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