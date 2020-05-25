الرئيسية | محليات العضايلة يرجح فرض الحظر الشامل في العيد

وطنا اليوم-عمان:رجح وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة اتخاذ قرار بحظر شامل في عيد الفطر.

وقال العضايلة في تصريح لقناة الحرة إن القرار لم يصدر بعد، لكنه قيد الدراسة والتقييم، مشيراً إلى العادات الاجتماعية المتبعة خلال العيد والتي قد تخرق السلامة العامة.

وتابع : ندعو المواطنين لسلامتهم بترك اللقاءات ، خصوصا في الافراح والاتراح.

وأوضح العضايلة أنه إذا التزم المواطنون فإني اعتقد ان الحياة ستعود لما كانت عليه سابقا بغضون شهر أو شهرين.

وأضاف العضايلة "لا نستطيع أن نقول أن الوضع تحت السيطرة ولا بد اتخاذ إجراءات صارمة ، من فرض حظر شامل نهاية كل أسبوع".

وتابع "نستطيع أن نقول إن الاردن كان نظيفا من الوباء، حيث لم تنتقل العدوى من الداخل بل إن غالبية الحالات من الخارج".

وبين جابر انه سنتسمر في فتح القطاعات الاقتصادية ، ولكن دائما ما نقيم تجربتنا ، وفي حال ظهر إصابات بشكل مقلقل قد نعيد النظر في هذا الفتح ، وقد نعيد النظر في الحظر الشامل.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر