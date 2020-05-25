الرئيسية | محليات تحويل دعم نقدي لنحو 156 ألف أسرة من عمال المياومة

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، الأحد، إن 156 ألفا من أسر عمال المياومة، وصل إليها الدعم النقدي عبر المحافظ الإلكترونية، من أصل 190 ألف أسرة .

وأضاف أنه "اعتبارا من صباح اليوم (الأحد) بدأ الصندوق بتحويل الدعم النقدي لنحو 37 الف أسرة مستفيدة برنامج دعم عمال المياومة، وتمثل الدفعة الرابعة من الأسر المستحقة لهذا الدعم".

وتابع المشاقبة أن "الصندوق أرسل السبت رسائل نصية إلى 33 ألف أسرة جديدة لإبلاغهم باستحقاقهم الدعم، والطلب منهم فتح محافظ إلكترونية حتى يتم فيها تحويل مستحقاتهم من الدعم".

وأوضح أن "هناك 34 ألف أسرة تعمل حاليا على فتح محافظ لاستكمال عملية تحويل الدعم لهم"، لافتا النظر إلى أنه تم "صباح الأحد فتح باب الاستعلام عن حالات طلبات الأسر التي تقدمت بطلبات عمال المياومة وعددها 400 ألف أسرة، حيث بإمكان الأسر الاستعلام عن الطلب سواء بقبوله أو رفضه وبإمكانها التقدم بتظلم إلكتروني مباشرة على منصة تكافل".

وتوقع أن يتجاوز عدد المستلمين للدعم النقدي الحكومي 200 ألف أسرة قبل عيد الفطر.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر