الرئيسية | محليات العضايلة للطلبة العائدين : قدّروا تعبنا

وطنا اليوم-عمان:وجه وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، رسالة للطلبة العائدين، المتواجدين في الحجر الصحي، بعد ظهور بعضهم في مقطع فيديو أثناء تأدية رقصة الدبكة.

وقال العضايلة: بالأمس، شهدنا في مواقع الحجر وللأسف، ممارسات من بعض الأشخاص، تخلّ بمعايير السلامة والوقاية، وتخالف تعليمات التباعد الجسدي، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ المتسبّبين، وستقوم الجهات المعنيّة باتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرّفات المؤسفة.

وتابع: أجدّد التأكيد على الأخوة المتواجدين في مواقع الحجر ضرورة التحلّي بقيم المسؤوليّة، والالتزام بأقصى درجات الوقاية والاحتراز، وأن تقدّروا ما بذلته الجهات الرسميّة والقوّات المسلّحة الباسلة والأجهزة الأمنيّة من أجل عودتكم إلى أرض الوطن، والسهر على راحتكم وصحّتكم وسلامتكم.

وختم العضايلة: وكما كنّا منذ البداية أنموذجاً في التعامل مع هذه الأزمة، نريد منكم أن تجسّدواً نموذجاً مكمّلاً في الوعي والمسؤوليّة، والحرص على سلامتكم وصحّتكم.

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