الرئيسية | محليات العضايلة : استمرار العمل بنظام الفردي والزوجي

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الحكومة اليوم الخميس، استمرار العمل بنظام الفردي والزوجي، نظرا لتسجيل إصابات جديدة.

وكان من المقرر أن يُسمح للمواطنين الحركة بحرية اعتبارا من الأحد، بيد أن الحكومة قررت التراجع عن هذا القرار بسبب تسجيل الإصابات الجديدة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة: وفي إطار مراجعة الإجراءات والقرارات المتّخذة للتعامل مع تداعيات وباء كورونا، وفي ضوء تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس؛ تقرّر اليوم تأجيل العمل بقرار إلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي لخروج المركبات الخاصّة والعامّة، الذي كان مقرّراً يوم الأحد المقبل، حتى إشعار آخر.

وأضاف: وعليه، سيبقى العمل بنظام الفردي والزوجي، بالنسبة للمركبات الخاصّة في المحافظات التي لم تشهد تعديل إجراءات الحظر وهي: (عمّان، والزرقاء، والبلقاء) وبالنسبة أيضاً لمركبات النقل العام في جميع محافظات ومناطق المملكة، وحتى إشعار آخر.

وختم: ويأتي هذا القرار، بناء على الملاحظات الواردة من الميدان، وخوفاً من التسبّب باكتظاظات مروريّة، وإعاقة حركة المواطنين، وتجنّباً للخروج غير المبرّر، والتقليل ما أمكن من المخالطة والتماس بين المواطنين.

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