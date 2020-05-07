سحب عينات من عاملين في  مستشفى الرمثا خالطوا مصاباَ بـكورونا

وطنا اليوم-عمان:قالت مصادر طبية انه تم سحب عينات للعاملين في مستشفى الرمثا الحكومي لمخالطتهم السائق المصاب .
وكانت فرق الاستقصاء الوبائي في مديرية صحة المفرق قد اخذت (40) عينة عشوائية لكوادر طبية وتمريضية وفنية وادارية عاملة في مستشفى البادية الشمالية بعدما اكدت معلومات بان احد المخالطين للمصاب في منطقة الحناصري (25) كم غربي مدينة المفرق كما يرتبط بصلات ووشائج يعمل ممرضا في المستشفى .
وقال مدير المستشفى الدكتور عبدالله شامخ ان الممرض الذي يعمل في المستشفى خالط المصاب ما تطلب اتخاذ كافة الاجراءات من خلال جمع عينات عشوائية لعاملين بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة واجتثاث المرض .
ولفت شامخ الى ان العينات ارسلت الى المختبرات المختصة لفحصها وتبيان نتائجها موضحا بانه تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقاية للمخالط وممن جمعت منهم العينات وفقا للقواعد الصحية المتبعة في هكذا حالات .