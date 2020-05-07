الرئيسية | محليات ولي العهد يدعو لاستثمار نجاح الأردن في أزمة كورونا

وطنا اليوم-عمان:تابع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، سير تنفيذ توجيهات جلالة الملك المتعلقة بضرورة التأقلم مع التغيرات التي فرضتها جائحة كورونا، خاصة في مجال التحوّل الرقمي.

وتواصل سمو ولي العهد مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة، لتأكيد أهمية التحوّل الرقمي، الذي بات ضرورةً وطنيةً ملحةً في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها. واعتبر سمو ولي العهد أن مضاعفة الجهود لإنجاز برنامج الحكومة الإلكترونية أصبح ضرورةً لتحسين جودة الخدمات المُقدّمة للمواطنين، لافتاً إلى أهمية إشراك القطاع الخاص والشركات الناشئة في عملية وضع الحلول التقنية لخدمات الحكومة الإلكترونية. وفي سياق متابعة سموه، للتوجيهات الملكية، أكّد أهميّة التخطيط الاستراتيجي للدولة ومواجهة أي تحديات مستقبلية من خلال إعداد سجل وطني موحّد، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، تتضمن تفاصيل المخزون الاستراتيجي في مختلف القطاعات.

ودعا سموه إلى استثمار نجاح المملكة في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد لجذب فرصِ عملٍ للشباب الأردني، خصوصاً في مجال التعاقد الخارجي وتصدير الخدمات الإلكترونية.

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