الرئيسية | محليات ضبط حفارة وتوقيف شخص داخل مزرعة في معان

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة المياه والري انه وبالتنسيق مع قيادة عمليات خلية ازمة كورونا في القوات المسلحة الاردنية/ مركز الازمات من خلال ضابط ارتباط ازمة كورونا لدى الوزارة و الاجهزة الامنية في مديرية الامن العام /شرطة معان – البحث الجنائي ومديرية الاحواض المائية ضبطت حفارة تقوم بحفر بئر مخالف في منطقة المنشية معان يوم الاربعاء الموافق 7/5/2020 بالتنسيق مع مديرية الاحواض المائية في وزارة المياه والري والمنسق الامني في مركز الوزارة حيث تم ضبط الحفارة وحجزها وتوقيف شخص وايداعه لدى المركز الامني لاستكمال التحقيق وتحويله للجهات القضائية .

وبالتفاصيل بينت الوزارة انه بناء على معلومات وردت لمركز الوزارة تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاربعاء بعد الافطار بقليل تفيد بوجود حفارة محملة على قلاب نوع مرسيدس لون اخضر لايحمل لوحة ولا ارقام تقوم بأعمال حفر بئر مخالف في منطقة المنشية / معان دون الحصول على رخصة وموافقة خلافا لاحكام قانون سلطة المياه داخل مزرعة حيث تم التنسيق من خلال ضابط ارتباط الازمة مع قيادة عمليات الازمة لدى مركز الازمات ومديرية شرطة معان / رئيس قسم بحث جنائي معان بالخصوص وتم مداهمة الموقع من خلال حملة امنية وضبط الحفارة وهي تعمل في الموقع وضبط شخص (م. س.ع.أ) واقتياده والحفارة الى الحجز في مديرية المشاغل المركزية التابعة لوزارة المياه والري وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون وردم البئر المخالف .

وثمنت الوزارة الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة عمليات أزمة كورونا / القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية في مديرية الامن العام وخاصة رئيس قسم بحث جنائي معان وكافة مرتبات وضباط مديرية شرطة معان على الجهود المتواصلة واكدت الوزارة على ان حملتها التي أطلقتها الوزارة/ سلطة المياه مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارىء المياه على الرقم (117116) الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة.

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