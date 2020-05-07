الرئيسية | محليات الأجهزة الأمنية تضبط أراجيل في كرفانات الحجر الصحي

وطنا اليوم-عمان:أظهرت صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة، قيام الأجهزة الأمنية في مناطق الحجر الصحي بكرفانات البحر الميت بضبط و مصادر الأراجيل التي بحوزت الطلبة العائدين من الخارج.

الى ذلك قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، امس الأربعاء، إنه ‏يتم التحقيق مع شبان عائدين إلى الأردن، اثر مخالفتهم تعليمات التباعد الجسدي والوقاية، وظهروا بفيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم يرقصون "الدبكة.

وأضاف العضايلة، في تغريدة له عبر تويتر، أنه هنالك إجراءات صارمة ستُفعّل لضمان عدم تكرار مثل هذه المظاهر المؤسفة.

و يُستكمل الخميس، وصول طائرات تقل عائدين أردنيين من الخارج ضمن المرحلة الأولى من خطة عودة الأردنيين، بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الأردن، منذ 17 آذار ضمن إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشمل المرحلة الأولى إعادة ما يقارب 3239 طالباً وطالبة من 7 بلدان ابتداء من الخامس من أيار ، ولغاية صباح الثامن من أيار.

في يوم الخميس، تصل رحلة من شيكاغو في الولايات المتحدة، 3 رحلات من العاصمة المصرية القاهرة، ورحلتان من إسطنبول في القاهرة،

وكذلك رحلة آتية من فرانكفورت في ألمانيا، ورحلة من العاصمة البريطانية لندن.

ووصلت أمس الأربعاء، طائرتين من إسطنبول وموسكو من بين رحلات استثنائية، فيما وصلت فجر الخميس، طائرة قادمة من مونتريال في كندا، وطائرة من العاصمة البريطانية لندن، وأخرى آتية من شيكاغو في الولايات المتحدة.

وتستقبل الفرق الطبية المختصة المسافرين فور وصولهم المطار لإجراء الفحوص الطبية والاحترازية لكل مسافر، وتعقيم وتطهير المسافرين وأمتعتهم الشخصية، ومن ثم استكمال إجراءات الدخول وختم الجوازات في صالة أخرى مجهزة لهذه الغاية والحركة للتفتيش بنظام التباعد الاحترازي، واستلام الأمتعة، واستكمال إجراءات التعقيم والتطهير لجميع المسافرين.

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