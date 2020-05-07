ابو عليم : السائق المصاب بالمفرق أقام عزومة إفطار

وطنا اليوم-عمان:قال مساعد أمين عام وزارة الصحة الدكتور عدنان إسحاق ان جميع نتائج فحوصات الطلبة المحجور عليهم في البحر الميت سلبية .
اما بخصوص سائق المفرق قال إسحاق : سائق المفرق خالط أشخاص من المحافظة وخارجها !
وبلغت عدد العينات التي سحبتها فرق التقصي الوبائي في منطقة الخناصري بمحافظة المفرق، 106 عينات لأشخاص مخالطين لسائق الشاحنة المصاب بفيروس كورونا، وفقا لمدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور هاني أبو عليم.
وقال الدكتور ابو عليم لوكالة الأنباء الأردنية( بترا)، إن نتائج التحاليل والتقصي عن المرض ستظهر اليوم الخميس، مشيرا الى انه سيصار على اثرها بلورة عمل فرق التقصي.
واضاف ان منطقة الخناصري معزولة تماما عن سائر مناطق بلدية الباسلية. يشار إلى أن المصاب أولم قبل عدة أيام افطارا لعدد من المواطنين في المنطقة.